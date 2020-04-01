Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны и других небесных тел

11:49 | 7.04.2020

Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям вести разработку полезных ископаемых на Луне и других небесных телах. Такую информацию распространила пресс-служба Белого дома.



Таким образом, в указе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятом резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года. В тексте говорится, что Соединенные Штаты не ратифицировали соглашение, в том числе из-за неопределенности в отношении права на добычу и использование космических ресурсов.



С точки зрения американской стороны, «космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния».

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