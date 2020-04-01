Кадыров ответил на заявление Мишустина о закрытии регионами своих границ

11:42 | 7.04.2020

Глава Чечни Кадыров ответил на заявление председателя правительства России Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и назвавшего закрытие административных границ субъектов федерации по решениям местных руководителей недопустимым, передает РИА «Новости».



«Если он имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.



Как напоминает «Эхо Москвы», ранее с 5 апреля по распоряжению Кадырова въезд и выезд из Чечни был ограничен из-за угрозы коронавируса.

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