Желающих покинуть США граждан РФ не набралось даже на один рейс

11:28 | 7.04.2020

Числа заявок от российских граждан недостаточно для выполнения даже одного рейса, сообщил посол России в США Антонов. Он призвал россиян, находящихся в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. По его словам, это является таким же необходимым условием возвращения в Россию, как и наличие билетов или готовность их приобрести.



При этом ранее посол заявлял, что сейчас на территории США находятся более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой, передает lenta.ru.

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