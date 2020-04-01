Российские банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений

16:40 | 6.04.2020

Ассоциация банков России попросила премьер-министра Мишустина и председателя ЦБ Набиуллину призвать регионы признать посещение банка обоснованной причиной для выхода гражданина из дома, передает «Интерфакс».



Ассоциация отмечает, что кредитные организации продолжают работать для того, чтобы граждане могли совершать неотложные финансовые операции, но такая потребность не отражена в решениях исполнительной власти регионов. Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры, сообщает РБК.



По мнению банкиров, могут быть признаны неотложными следующие операции: открытие банковских счетов; внесение наличных для оплаты покупок в интернет-магазинах; снятие наличных для расчета с аптеками, магазинами и службами доставки, не принимающими к оплате банковские карты; получение банковских карт.

© «Вечерние ведомости»