СМИ сообщили о разногласиях России и Саудовской Аравии по нефтяной сделке

16:36 | 6.04.2020

У Москвы и Эр-Рияда возникли разногласия при обсуждении параметров возможного соглашения о сокращении добычи нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



Препятствием для заключения сделки стали противоречия в параметрах сокращения добычи. При этом обе стороны выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США, хотя Дональд Трамп пока публично отвергает эту возможность.



Как напоминает Bloomberg, на 10 апреля намечена встреча министров энергетики G20, где эти вопросы будут обсуждаться.

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