По данным СМИ, власти РФ отказались от серьезных мер поддержки бизнеса

12:12 | 6.04.2020

Издание «Ведомости» сообщило, что российские власти отказались от серьезных мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Как рассказали газете четыре федеральных чиновника, второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет. Российские власти займутся не вливанием денег в экономику, а косвенными мерами поддержки предпринимателей, сообщил один из источников издания. Кроме того, источники сказали о том, что конкретную денежную помощь от государства на выплаты зарплат и покрытие убытков бизнес может получить не раньше мая, а до этого даже освобождение от выплаты налогов маловероятно.



Напомним, с серьезными проблемами бизнес столкнулся после того, как Путин объявил апрель нерабочим месяцем для профилактики распространения коронавируса.

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