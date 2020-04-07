Соловьев раскритиковал россиян, жалующихся на нехватку защитных масок

11:52 | 6.04.2020

Телеведущий Соловьёв подверг критике тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках. «Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойнее», — сказал он в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». При этом по мнению Соловьева, для изготовления маски можно «даже не сшивать, уже можно и свернуть».

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