Разведка Великобритании назвала свою версию появления коронавируса в китайском Ухане

11:27 | 6.04.2020

В британской разведке не исключают, что причиной распространения коронавирусной инфекции COVID-19 могла стать утечка из китайской лаборатории.



Как пишет The Daily Mail со ссылкой на члена чрезвычайного правительственного комитета, последние разведданные указывают на то, что коронавирус мог распространиться из-за утечки в лаборатории Центра по контролю и профилактике заболеваний в Ухане, где изучаются вирусы. Там же проводились эксперименты на животных, в том числе, и на летучих мышах.



Отметим, что официальные власти Китая и Великобритании не признают достоверность этой версии.



На данный момент, основная версия появления вируса – передача SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.

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