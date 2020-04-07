Министр финансов Силуанов рассказал о «новой реальности» в экономике

11:19 | 6.04.2020

Российские власти готовы к наступлению нового периода в экономике, который называется «новая реальность», заявил министр финансов Силуанов. По его словам, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства.



Силуанов заявил, что сейчас у России накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Кроме того, у властей имеются резервы достаточные для реагирования на все изменения.



Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на март золотовалютные резервы страны превышали 551,2 млрд. долларов.

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