Заразившийся коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован

11:06 | 6.04.2020

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Он был отправлен в больницу для проведения стандартных анализов – они потребовались в связи с тем, что у премьера Великобритании все еще сохраняются симптомы болезни, вызванной коронавирусом. У него всего еще наблюдаются кашель и высокая температура и это спустя 10 дней после обнаружения COVID-19.



По данным BBC, Джонсон останется в больнице на ночь для проведения анализов. Также отмечается, что премьер продолжит курировать работу кабмина.

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