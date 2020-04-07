В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заразилась малайская тигрица Надя

11:02 | 6.04.2020

Тигрица в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) заразилась коронавирусной инфекцией, сообщило общество по охране дикой природы. Отмечается, что заболела четырехлетняя малайская тигрица Надя. Зоозащитники говорят, что это «первый случай заражения тигра коронавирусом».



Ветеринары считают, что зверя заразил сотрудник зоопарка, ухаживавший за ней. Сообщается, что у работника болезнь могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения.

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