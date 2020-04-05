В России цены на новое жилье могут упасть на 30% из-за коронавируса

10:55 | 6.04.2020

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» опубликовало прогноз согласно которому, крупнейшие российские застройщики при затянувшемся карантине из-за пандемии коронавируса могут снизить цены на новое жилье на 20–30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей. Такое может произойти, если карантинные меры закончатся не ранее середины 2020 года.



При более благоприятном исходе, если режимы карантина и самоизоляции будут сохраняться лишь в апреле-мае, то уже в третьем квартале нынешнего года может начаться полноценное восстановление спроса на недвижимость.

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