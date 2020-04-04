Житель Рязанской области расстрелял несколько человек, которые шумели у него под окнами

13:48 | 5.04.2020

Накануне вечером, около 22:00, в поселке Елатьма Рязанской области мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли несколько человек.



По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей за шум под окнами. Завязалась словесная перепалка, после которой подозреваемый взял охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех мужчин и женщину. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.



Следствие установило личность всех погибших в результате стрельбы. Для их опознания привлекались родственники, уточнили в Следственном комитете.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»