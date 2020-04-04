Россия и мир
13:48 | 5.04.2020
Житель Рязанской области расстрелял несколько человек, которые шумели у него под окнами
По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей за шум под окнами. Завязалась словесная перепалка, после которой подозреваемый взял охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех мужчин и женщину. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.
Следствие установило личность всех погибших в результате стрельбы. Для их опознания привлекались родственники, уточнили в Следственном комитете.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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