Россия и мир
13:11 | 5.04.2020
Фото: Агентство «Москва»/Денис Воронин
В пожаре рядом со стройплощадкой инфекционной больницы в Новой Москве погиб рабочий
Как сообщил «Интерфаксу» собственный информированный источник, в результате возгорания трёх палаток на стройплощадке между деревнями Бабенки и Голохвастово, погиб один рабочий.
В настоящее время пожар потушен.
Информацию о пожаре и гибели человека агентству подтвердило МЧС РФ
© «Вечерние ведомости»
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