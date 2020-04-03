В Подмосковье после взрыва газа не могут найти двух человек

19:36 | 4.04.2020

Фото: russian.rt.com

После взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево не могут найти двух человек. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Напомним, инцидент произошел в Подмосковье сегодня днем. На третьем этаже пятиэтажного жилого дома прогремел взрыв, разрушивший целиком четыре квартиры на четвертом и пятом этажах и подъезд с первого по пятый этажи, также частично разрушенными оказались четыре квартиры.



Во время взрыва пострадали шесть человек, один человек – погиб.



На место происшествия прибыла следственная группа и криминалисты, которые устанавливают точное количество пострадавших и причину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»