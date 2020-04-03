Известны новые подробности о взрыве газа в Орехово-Зуево

17:06 | 4.04.2020

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Следователями следственного отдела по ГО Орехово-Зуево ГСУ СКР по Московской области организована доследственного проверка по факту взрыва газа в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.



Как сообщили в следственном комитете, будут рассмотрены все версии взрыва газа в пятиэтажном жилом доме, в том числе утечка газа и неисправность оборудования.



Отмечается, что взрыв полностью разрушил четыре квартиры и еще столько же – частично.



В свою очередь, глава города Геннадий Панин рассказал, что из-под завалов рухнувшего дома извлечены шесть человек – пять из них получили травмы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»