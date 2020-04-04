Россия и мир
16:40 | 4.04.2020
Фото: runews24.ru
Следственный комитет заинтересовался взрывом газа в Подмосковье
На место происшествия прибыла следственная группа и криминалисты, которая на данный момент устанавливает точное количество пострадавших и причину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, причиной ЧП в Орехово-Зуево стал взрыв газовой колонки на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщают сотрудники МЧС.
Согласно предварительным данным спасателей, из жилого дома, где произошел инцидент, эвакуированы 200 человек. Отмечается, что в результате взрыва пострадали четыре человека, в числе которых 15-летний подросток. Один человек погиб. До приезда спасателей очевидцы смогли вытащить пострадавшего ребенка из разрушенной квартиры.
Добавим, на место происшествия вылетели глава МЧС России и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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