В Челябинске силовики задержали замминистра строительства региона

13:46 | 3.04.2020

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета задержали провели обыски в министерстве строительства Челябинской области, после чего задержали заместителя министра Татьяну Антонову. Ее подозревают в преступлении коррупционной направленности.



В отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.



По данным следствия, Антонова в 2016–2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации «за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»