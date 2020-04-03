Путин поручил увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции

12:19 | 3.04.2020

Фото: РИА Новости

Владимир Путин поручил кабмину увеличить производство масок и дезинфекторов, а также обеспечить достаточное количество коек, тестов и лекарств. Об этом сообщается на сайте правительства.



«Правительству Российской Федерации обеспечить наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд. Доклад – еженедельно», – говорится в документе.



Помимо этого, он поручил создать новые тест-системы для диагностики коронавируса и вакцины для его профилактики, обеспечить устойчивость ключевых предприятий и отраслей, сбалансированность бюджетов регионов и поддержать малый и средний бизнес



Также президент поручил до 1 мая разработать программу по развитию жилищного строительства и ипотеки, а до 1 сентября представить предложения по упрощению госрегистрации прав на недвижимость.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»