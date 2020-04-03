Мосгорсуд зарегистрировал первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

11:41 | 3.04.2020

Фото: Максим Стулов / Ведомости

Житель Москвы Дмитрий Киселев намерен оспорить в судебном порядке указ Собянина о введении обязательного режима самоизоляции и ограничении передвижений по городу. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.



Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что истец требует признать недействующим второй пункт указа мэра №26 от 23-го марта. Также она добавила, что решение о принятии иска к производству или его отклонению пока не принято.



Сам Киселев рассказал «Интерфаксу», что столичные власти, по его мнению, нарушили законодательство, когда ввели режим обязательной для всех самоизоляции и существенно ограничили горожан в их праве передвигаться по городу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»