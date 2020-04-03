Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за пандемии коронавируса

11:29 | 3.04.2020

Фото: РИА Новости

В период пандемии коронавируса не пострадают две отрасли: строительная и сельскохозяйственная. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Московского кредитного банка.



Эти сферы продолжают активно привлекать банковские заемные средства, а на их работников не распространяются нерабочие дни: «Они относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных», — рассказали в МКБ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»