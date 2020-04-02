Губернатор Камчатки подал в отставку после критики из-за недостаточных мер по борьбе с коронавирусом

11:00 | 3.04.2020

Фото: РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Ранее глава Роспотребнадзора и единороссы критиковали Илюхина за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.



Пресс-служба краевой администрации сообщила о том, что Владимир Илюхин ушел в отставку в связи с переходом на новую должность. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирует Илюхина сайт региональной администрации.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»