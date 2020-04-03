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10:51 | 3.04.2020

Фото: РИА Новости

Российские профсоюзы предложили правительству провести в стране национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился с письмом к главе правительства РФ Михаилу Мишустину и предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — говорится в документе.

Кроме того, Шмаков предложил на год ввести мораторий на реприватизацию национализированных предприятий, а также освободить от налогов организации, работа которых ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и рассмотреть вопрос о снижении НДС.

Также глава ФНПР рамках борьбы с эпидемией коронавируса предложил повысить на 50% зарплаты медработников.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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