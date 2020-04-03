Российские профсоюзы предложили правительству провести в стране национализацию

10:51 | 3.04.2020

Фото: РИА Новости

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился с письмом к главе правительства РФ Михаилу Мишустину и предложил национализировать наиболее важные компании в стране.



«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — говорится в документе.



Кроме того, Шмаков предложил на год ввести мораторий на реприватизацию национализированных предприятий, а также освободить от налогов организации, работа которых ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и рассмотреть вопрос о снижении НДС.



Также глава ФНПР рамках борьбы с эпидемией коронавируса предложил повысить на 50% зарплаты медработников.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»