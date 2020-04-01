19:07 | 2.04.2020

Фото: sm-news.ru

Президент РФ Владимир Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. Об этом он заявил сегодня в видеообращении к народу.



«Жёсткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации. Прошу граждан РФ и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендацией специалистов», – подчеркивает президент.



Владимир Путин также отметил, что и впредь власть будет действовать согласованно, надежно и «на опережение».



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»