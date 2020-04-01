«Камаз» начал производство защитных костюмов и масок для медиков

17:40 | 1.04.2020

Фото: cont.ws

«Камаз» начал производство противоэпидемических комплектов из масок и защитных костюмов. Их бесплатно передадут медикам Набережных Челнов. Об этом говорится в сообщении компании.



«Автогигант наладил производство защитных костюмов и масок: собственными силами "Камаз" отшивает противоэпидемические комплекты для медиков. Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек. Руководители осмотрели производство и приняли решение об использовании спецкостюмов камазовского производства в том числе и в городских клиниках», — отмечается в сообщении компании.



Глава «Камаза» Сергей Когогин отметил, что сертификатов на эту продукцию компания пока не имеет: «Их однозначно нужно оформлять, но на этот процесс уйдет полгода, по нашим расчетам", — сказал он.



По словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, в критической ситуации не до разбирательств в отношении того, сертифицирована ли маска, или нет — "надо надевать и работать".



Сейчас компания поставила себе задачу выйти на производство 550 костюмов в сутки, по плану к 9 апреля должны быть готовы 5 тысяч костюмов. При этом, по словам Магдеева, потребность города составляет около 3 тысяч комплектов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»