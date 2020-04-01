Россия и мир
17:40 | 1.04.2020
Фото: cont.ws
«Камаз» начал производство защитных костюмов и масок для медиков
«Автогигант наладил производство защитных костюмов и масок: собственными силами "Камаз" отшивает противоэпидемические комплекты для медиков. Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек. Руководители осмотрели производство и приняли решение об использовании спецкостюмов камазовского производства в том числе и в городских клиниках», — отмечается в сообщении компании.
Глава «Камаза» Сергей Когогин отметил, что сертификатов на эту продукцию компания пока не имеет: «Их однозначно нужно оформлять, но на этот процесс уйдет полгода, по нашим расчетам", — сказал он.
По словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, в критической ситуации не до разбирательств в отношении того, сертифицирована ли маска, или нет — "надо надевать и работать".
Сейчас компания поставила себе задачу выйти на производство 550 костюмов в сутки, по плану к 9 апреля должны быть готовы 5 тысяч костюмов. При этом, по словам Магдеева, потребность города составляет около 3 тысяч комплектов.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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