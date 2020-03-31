Губернатор Ленобласти оговорился и назвал сотрудников предприятий региона «рабами»

15:10 | 1.04.2020

Фото: gazeta.spb.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал «рабами» сотрудников предприятий региона. Эту ситуацию представитель региона подтвердил «Открытым медиа».



Дрозденко настаивает на том, что оговорился, и произнёс слово «рабы» вместо «работники», когда на одном из совещаний призывал ввести карантин на предприятиях Ленобласти в местах проживания гастарбайтеров: «Вы меня слышали. Рабы и работодатели, все строительные городки, все общежития, все хостелы».



«Это была оговорка даже не по смыслу, а речевая. Просто мысль быстрее идёт, чем речь, тем более в такой стрессовой ситуации. Ну споткнулся человек, а комментировать тут нечего», — сказал представитель администрации Ленинградской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»