В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.Общее число инфицированных в России выросло до 2777 человек, а число погибших выросло на семь человек.В мире на сегодняшний день 858 335 инфицированных новым коронавирусом. Лидером по количеству заболевших являются США - 189 633, а лидером по приросту заболевших Испания, в которой за сутки заболело 7 967 человек.