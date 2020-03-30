Тридцать поручений премьера Мишустина по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

16:17 | 31.03.2020

Фото: РИА Новости

Накануне, 30 марта 2020 года, председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл очередное заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.



По итогам заседания приняты следующие решения и даны поручения:



1. Минкомсвязи России обеспечить запуск и функционирование на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) электронной формы для предоставления российскими гражданами, прибывающими на территорию Российской Федерации, сведений о себе, в том числе об адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на время самоизоляции, карантина (далее – электронная форма). Обеспечить передачу получаемых данных в рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса. Срок – 30 марта 2020 года.



2. Минкомсвязи России, МИД России и Минтрансу России обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года смс-информирование граждан о необходимости заполнения электронной формы на ЕПГУ до прохождения пограничного контроля:

- граждан, находящихся за рубежом и возвращение которых в Российскую Федерацию планируется специально организованными авиарейсами по представленным МИДом России и Минтрансом России спискам;

- граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, по факту регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной связи.



3. Минкомсвязи России, МВД России, Минздраву России, Роспотребнадзору и ФМБА России обеспечить контроль за последующим соблюдением российскими гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, условий нахождения по указанным ими в электронной форме ЕПГУ адресам проживания на время проведения карантина с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ.

Мэру Москвы С.С.Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов Официального портала Мэра и Правительства Москвы.



4. Минкомсвязи России, МВД России, Минздраву России и Роспотребнадзору обеспечить начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина и передачу данных о таких случаях в МВД России, Минздрав России, Роспотребнадзор и рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц.



5. Минкомсвязи России обеспечить начиная с 1 апреля 2020 года представление в Фонд социального страхования Российской Федерации и Правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах Российской Федерации, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, из заполненных ими форм на ЕПГУ для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде.



6. Минтрансу России обеспечить начиная с 30 марта 2020 года информирование российских граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, при регистрации на авиарейсы и непосредственно в самолетах о необходимости заполнения электронной формы на ЕПГУ и предоставление каждому гражданину соответствующей инструкции в печатном виде.



7. Минтрансу России обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года представление в Минкомсвязь России и рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса списков российских граждан, возвращение которых запланировано специально организованными авиарейсами, с указанием их номеров мобильных телефонов для организации их предварительного смс-информирования о необходимости заполнения электронной формы на ЕПГУ.



8. МИД России обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года доступ Минкомсвязи России, Фонда социального страхования Российской Федерации и рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса к сведениям о российских гражданах, изъявивших желание вернуться в Российскую Федерацию, включающим в том числе номера их мобильных телефонов, для организации предварительного смс-информирования этих граждан о необходимости заполнения электронной формы на ЕПГУ.



9. МИД России, Минтрансу России и Росавиации организовать ежедневную совместную сверку сведений о фактически возвращенных гражданах Российской Федерации и о гражданах, заявивших о желании вернуться в Российскую Федерацию.



10. Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года предоставление через личные кабинеты ЕПГУ листков нетрудоспособности в электронном виде для всех граждан Российской Федерации, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.



11. МВД России, ФСБ России и Мэру Москвы С.С.Собянину продолжить передачу сведений в рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса о лицах, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, не позднее 12:00 дня, следующего за днём пересечения государственной границы указанными лицами. Обеспечить доведение указанной информации по каналам рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса в Минкомсвязь России и до высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.



12. Пограничной службе ФСБ России и Роспотребнадзору организовать начиная с 15:00 30 марта 2020 года регистрацию и заполнение электронной формы на ЕПГУ для прибывающих на территорию Российской Федерации граждан, не имеющих соответствующей технической возможности, до прохождения процедур пограничного контроля.



13. Минздраву России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить представление начиная с 1 апреля 2020 года в Минкомсвязь России и рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса сведений о гражданах, заболевших новой коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лицах, а также гражданах, находящихся на карантине.

Минкомсвязи России обеспечить с 1 апреля 2020 года получение от сотовых операторов сведений о номерах мобильных телефонов указанных выше лиц.



14. Минздраву России, Минэкономразвития России и ФМБА России проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в условиях преимущественно медицинских организаций, а также при необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения. Срок – 2 апреля 2020 года.



15. Минздраву России, ФМБА России и Минобороны России совместно с Правительством Москвы и ОАО "РЖД", органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации провести оценку имеющихся организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (медицинских организаций), и представить предложения по перепрофилированию федеральных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (в том числе специализированных), и медицинских организаций частной системы здравоохранения для приема больных коронавирусной инфекцией, предусмотрев:

- перечень медицинских организаций (с указанием зданий, корпусов, объемов коечного фонда, обеспеченности медицинским оборудованием, медицинским персоналом и лекарственными средствами), подлежащих перепрофилированию;

- график перевода этих организаций на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией исходя из динамики заболеваемости и тяжести состояния пациентов.

Срок – 1 апреля 2020 года.



16. Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин (в целях координации деятельности медицинских организаций с вводимыми ограничительными мероприятиями, предусматривающими запрет для граждан на выход из дома). Срок – 1 апреля 2020 года.



17. Минздраву России рассчитать потребность в одноразовой посуде в медицинских организациях, осуществляющих оказание специализированной медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией (из расчета на 1 сутки), и представьте указанный расчет в Минпромторг России. Срок – 31 марта 2020 года.

Минпромторгу России обеспечить поставку одноразовой посуды в медицинские организации, осуществляющие оказание специализированной медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Срок – 2 апреля 2020 года.



18. Минздраву России внести изменения в приказ Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», предусмотрев порядок маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести течения заболевания с учетом участия медицинских организаций всех форм собственности.



19. Минздраву России совместно с Роспотребнадзором и Правительством Москвы рассмотреть возможность организации тестирования на новую коронавирусную инфекцию на базе больницы в Коммунарке. Срок – 2 апреля 2020 года.



20. Минфину России и Минэкономразвития России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации положений об учёте расходов на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции при расчете налога на прибыль в соответствии с правилами, утверждёнными Правительством Российской Федерации.



21. Минпромторгу России, Минздраву России, ФМБА России и Роспотребнадзору утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок с учетом оценки рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Срок – 1 апреля 2020 года.



22. Минпромторгу России обеспечить поставку для ФМБА России 79 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).



23. Минтрансу России, Росавиации и МИД России согласовывать на постоянной основе с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России график возвращения граждан Российской Федерации, заявивших о желании вернуться в Российскую Федерацию. Организуйте контроль перемещений граждан внутри Российской Федерации до места прохождения карантина. Доведите указанный график до рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса.



24. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и Минтрансу России представлять рабочей группе Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению коронавируса и Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России информацию о динамике потоков внутреннего транспорта (воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного) в разрезе субъектов Российской Федерации. Срок – ежедневно по состоянию на 20:00 текущего дня.



25. Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания. Срок – 30 марта 2020 года.



МИД России обеспечить предоставление материальной поддержки гражданам Российской Федерации, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающимся в материальном содействии и не располагающим жильём в стране пребывания.



26. Российский союз промышленников и предпринимателей и ОАО «Сбербанк России» рекомендовать разработать меры оказания материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию и не имеющим жилья в стране пребывания. Срок – 2 апреля 2020 года.



27. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и Минздраву России представить прогноз развития ситуации распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в региональном разрезе. Срок – 1 апреля 2020 года.



28. ФМБА России, ГК «Росатом» и Минфин России обеспечить закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и моногорода, на территории которых размещены предприятия атомной промышленности и (или) другой специальной промышленности, необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией.



29. Минпромторгу России, Минюсту России и Минфину России обеспечить учреждения ФСИН России необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Срок – 1 апреля 2020 года.



30. Минюсту России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.



Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния.

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