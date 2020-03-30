Коронавирусом нового типа заболели 786 тысяч человек

10:00 | 31.03.2020

Фото: novoevmire.biz



Врачи зафиксировали 786836 случаев заболевания COVID-19 в мире. Количество погибших от инфекции составляет 37829 случаев. Выздоровели на сегодняшний день 165659 человек.



Отметим, что в России на данный момент зафиксировано 1846 случаев заражения COVID-19.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»