Путин подготовил список поручений по организации медицинской помощи больным коронавирусом

18:54 | 30.03.2020

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин дал новые поручения по организации медицинской помощи больным коронавирусом.



Этот список содержит следующие пункты:



1. Провести инвентаризацию медучреждений, а также ИВЛ - пополнить их резерв, научить врачей, как использовать.



2. Оценить реальную готовность коечного фонда, перепрофилировать больницы, обеспечив всем необходимым.



3.Развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных организациях.



4.В ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус, а также создать резерв лекарств.



5.Оперативно регистрировать новые тест-системы – как российские, так и зарубежные.



6.Договориться о возможности «перекидывать» больных между регионами.



7.Продумать подключение медиков других специальностей, ординаторов, профессоров, преподавателей, а также практикантов и студентов.



Добавим, что по данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»