Российские предприятия наращивают выпуск оборудования способного сократить риск распространения COVID-19

14:15 | 30.03.2020

Фото: pravda-nn.ru

Выпуск медицинского оборудования, способного сократить риск распространения коронавирусной инфекции, увеличивается в Нижегородской области, передаёт слова главы Нижегородской области Глеба Никитина Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



«В Нижегородской области расширяется производство кварцевых излучателей, бактерицидных рециркуляторов и осваивается выпуск новых видов приборов – в частности, наркозно-дыхательных аппаратов. Так, Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова обеспечит региональные учреждения и предприятия кварцевыми излучателями, которые предназначены для дезинфекции помещений, в том числе от коронавирусной инфекции", - цитирует канал слова Никитина.

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