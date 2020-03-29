По словам Трампа, пик смертности от коронавируса в США будет достигнут в течение двух недель

13:18 | 30.03.2020

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости. «Модели показывают, что пик смертности, вероятно, будет достигнут в течение двух недель», — сказал президент. При этом он отметил, что к началу лета страна начнет путь восстановления после эпидемии.



Также Трамп заявил, что введенные в США меры борьбы с коронавирусом изначально введенные до 30 апреля, будут продлены.



На данный момент, в США 143025 случаев заражения коронавирусом. Погибло 2514 человек умерли, еще 4865 — вылечились.

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