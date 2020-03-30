Мишустин призвал все регионы ввести режим полной изоляции граждан

11:59 | 30.03.2020

Фото: Дмитрий Астахов / AP

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным властям проработать меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса.



Премьер заявил, что главная задача властей сейчас — работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. «Шаги, которые предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — отметил он.



Напомним, что власти Москвы и Подмосковья ввели ограничения на передвижения граждан. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных вблизи от дома и вынести мусор.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»