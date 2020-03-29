В Австралии предположили, что вакцины БЦЖ помогают в лечении коронавируса

10:40 | 30.03.2020

Фото: rus.postimees.ee

В Австралии начались масштабные, на четыре тысячи человек, тесты вакцины БЦЖ. Ученые полагают, что вакцина, которую россияне получают со времен СССР, возможно, главная надежда в мире остановить коронавирус.



Как пишет издание «Нью-Йорк Таймс», подтверждение действенности БЦЖ объяснит низкие показатели заболеваемости «китайским» вирусом в России.



Отметим, помимо туберкулеза вакцина эффективна в борьбе с проказой и, по неполным данным, защищает от язвы Бурули и других нетуберкулезных микобактериозов. Помимо прочего, вакцина использует при лечении рака мочевого пузыря.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»