В Уфе накажут родителей несовершеннолетних, оказавшихся в ночном клубе города

18:09 | 29.03.2020

Фото: temaufa.ru/

В Уфе правоохранители накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили на концерте в одном из ночных клубов города.



Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Башкортостан, наказание понесёт и организатор, собравший на мероприятие более 50-ти человек.



Напомним, глава региона Радий Хабиров в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции распорядился прекратить работу бассейнов, фитнес-центров, кальянных, развлекательных клубов и кинотеатров.

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