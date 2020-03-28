Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

14:47 | 29.03.2020

Фото: Сергей Пятаков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса. Вместо этого священнослужитель посоветовал молиться дома.



«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской»,- сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.



По словам патриарха, пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.



Напомним, в России за сутки зарегистрировали 270 случаев коронавируса в 26 регионах. Всего в стране 1534 заболевших.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»