При тушении пожара в Ростовской области погиб пожарный

22:22 | 28.03.2020

Фото: РИА Новости

При тушении сухой растительности в Ростове-на-Дону погиб пожарный. Об этом сообщает представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.



Сегодня днем на левом берегу реки Дон загорелась сухая растительность. Пожару присвоели максимальный уровень сложности. Огонь распространился на площадь в 25 гектаров.



Сейчас пожар тушат более 140 человек и 50 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд и вертолёт Ми-8.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»