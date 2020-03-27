В Магнитогорске задержали подозреваемого во взрыве, в котором погибли два человека

19:22 | 28.03.2020

Фото: ukrnews24.net

Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который принес в многоэтажку в Магнитогорске газовый баллон, который и стал причиной взрыва.



Как сообщает издание «Известия», мужчину заключили под стражу на два месяца. По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, задержанный занимается ремонтными работами.



Напомним, взрыв газа в Магнитогорске произошел 26 марта в одном из жилых домов. В результате инцидента погибли два человека.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»