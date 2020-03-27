В Красноярске медсестра заразилась от больного коронавирусом

18:16 | 28.03.2020

Фото: dela.ru

Первичный тест на коронавирус у медсестры скорой помощи из Красноярска оказался положительным.



Женщина работала с зараженными COVID-19, сообщает пресс-секретарь лечебного учреждения Ирина Сидорова.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»