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18:16 | 28.03.2020

Фото: dela.ru

В Красноярске медсестра заразилась от больного коронавирусом

Первичный тест на коронавирус у медсестры скорой помощи из Красноярска оказался положительным.

Женщина работала с зараженными COVID-19, сообщает пресс-секретарь лечебного учреждения Ирина Сидорова.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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