Вице-премьер Голикова призвала россиян воздержаться от повального тестирования на коронавирус

17:23 | 28.03.2020

Фото: moscow-post.su/

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что сдавать тесты на новый коронавирус COVID-19 всем подряд необходимости нет, в силу того, что его придётся подтверждать снова и снова. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



«Мы говорим, что от этого можно воздержаться (тем кто не входит в группу риска), поскольку в этом необходимости нет. Мы же живём, общаемся, и вот это беспокойство – тогда придётся каждый день подтверждать, для того, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен», – передаёт слова Голиковой издание. По словам вице-премьера, проходить тестирование следует в первую очередь приехавшим из-за рубежа с симптомами ОРВИ и тех, кто с ними контактировал. Остальным же рекомендуется воздержаться.

© «Вечерние ведомости»