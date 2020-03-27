Около 170 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

10:42 | 28.03.2020

Фото: chitaitext.ru

Как передает телеграмм-канал «РИА Новости», более 166,7 тысяч жителей России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.



Отметим, на данный момент в России официальное число зараженных - 1040, из них 703 приходится на Москву, 49 – на Московскую область, 26 – на Санкт-Петербург, 20 – на Свердловскую область.



Всего в мире заражено около 600 тысяч человек, выздоровело - 134, 9 тысячи человек, погибло - 27,4 тысячи человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»