Туристов, которые будут прибывать в Сочи, изолируют в гостиничных номерах

16:21 | 27.03.2020

Фото: РИА Новости. Сергей Пивоваров

Власти Сочи направили администрациям гостиниц, отелей и санаториев курорта распоряжение об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе.



«С 28 марта по 5 апреля запрещено бронирование и заселение гостей (даже по ранее сделанным броням)», - отмечается в документе.



Исключение сделали только для тех туристов, которые в настоящее время уже находятся в пути. Их заселение проводится строго по предъявлению железнодорожного или авиабилета с датой выезда ранее 27 марта. «В этом случае гости обязательно должны быть изолированы», - говорится в сообщении.



Кроме того, должны закрыться все точки питания в гостиницах, в том числе шведские линии: «Питание гостей может осуществляться только с доставкой в номер».



Нарушителям грозит наказание, вплоть до приостановки работы заведения сроком до трех месяцев.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»