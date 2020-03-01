Минпросвещения РФ из-за коронавируса перенесло сроки проведения ЕГЭ

16:08 | 27.03.2020

Минпросвещения России приняло решение перенести основной срок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), экзамены начнутся с 8 июня, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Сроки Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников также сдвинулись — на 9 июня, передает РБК.



Напомним, сегодня с предложением о переносе ЕГЭ выступили в Госдуме.

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