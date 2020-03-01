Песков подтвердил, что один из сотрудников Кремля заразился коронавирусом

15:58 | 27.03.2020

Фото: versiya.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.



«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», — сказал Песков.



Он добавил, что этот случай лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности. «Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», — пояснил пресс-секретарь.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»