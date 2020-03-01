Союз журналистов России попросил обеспечить работников СМИ средствами защиты от коронавируса

12:07 | 27.03.2020

Фото: ИА Красная Весна

Союз журналистов России попросил Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы дать возможность представителям СМИ получать индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции в приоритетном порядке. Об этом говорится на официальном сайте организации.



«Сегодня журналисты работают в аэропортах и на вокзалах, в точках общепита и больницах, других людных местах — чтобы общество в любое время было в курсе происходящего. Однако, если журналист не применяет индивидуальные средства защиты, он рискует не только своим здоровьем, но и в любой момент уже сам может стать источником опасности для других людей. К сожалению, как показывает практика, средств защиты, включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает», – говорится в обращении.



Напомним, что на сегодняшний день в Москве (город России с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией) средства защиты должны выдаваться, в первую очередь, социальным работникам и таксистам.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»