США вышли на первое место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

11:19 | 27.03.2020

США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай (81 782) и Италию (80 589). Данные приведены на онлайн-карте Университета Джона Хопкинса 27 марта. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019. Всего за все время от коронавирусной инфекции в США скончались 1 174 человека, 1 864 пациента вылечились и покинули больницы.



Третье место по количеству заболеваний COVID-19 у Италии (80 589) . Однако, судя по динамике, в самое ближайшее время Италия вслед за США поменяется местами с Китаем.

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