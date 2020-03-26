Рестораны в России закрыты до 5 апреля, курорты - до лета

11:15 | 27.03.2020

Фото: пресс-служба правительства РФ

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортов и организаций общепита, передает пресс-служба правительства РФ.



Ограничения по бронированию и размещению в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия будут действовать до 1 июня 2020 года. В тексте поручения отмечено, что это не коснется людей, находящихся в командировках и служебных поездках.



Также глава российского кабмина поручил приостановить и деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.



До 5 апреля, согласно документу, приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением объектов дистанционной торговли.



А региональным властям поручено рекомендовать россиянам воздержаться от туристических поездок.



Отметим, что для россиян, которые находятся на курортах прямо сейчас, будут обеспечены условия для самоизоляции до окончания срока их пребывания в учреждениях, а также организовано питание непосредственно в зданиях проживания отдыхающих.

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