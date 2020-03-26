В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением остаются 145 134 человека

10:51 | 27.03.2020

Фото: twnews.se

В России из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением остаются 145 134 человека. Об этом сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Роспотребнадзор.



Всего в России подтверждено 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. Так, в Свердловской области лабораторно подтверждено 20 случаев болезни, а под медицинским наблюдением находится 7201 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»