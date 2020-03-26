Россия и мир
20:44 | 26.03.2020
Фото: Илфат Загитов, группа «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com
В Магнитогорске прогремел взрыв бытового газа в пятиэтажке
Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, по предварительным данным, около 19:30 по местному времени в квартире на третьем этаже произошел «хлопок бытового газа». По словам очевидцев, проезд пожарных машин к дому затруднен, так как во дворе припарковано много автомобилей. Местные жители пытаются их убрать, чтобы освободить место спасателям.
Один из свидетелей происшествия снял инцидент на видео. Он также отметил, что заметил одного пострадавшего, однако на данный момент это официально не подтверждено.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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