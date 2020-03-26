В Магнитогорске прогремел взрыв бытового газа в пятиэтажке

Сегодня вечером в Магнитогорске прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, что стало причиной пожара, охватившего несколько квартир в одном подъезде. Сведений о пострадавших или погибших нет.Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, по предварительным данным, около 19:30 по местному времени в квартире на третьем этаже произошел «хлопок бытового газа». По словам очевидцев, проезд пожарных машин к дому затруднен, так как во дворе припарковано много автомобилей. Местные жители пытаются их убрать, чтобы освободить место спасателям.Один из свидетелей происшествия снял инцидент на видео. Он также отметил, что заметил одного пострадавшего, однако на данный момент это официально не подтверждено.