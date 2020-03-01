Роскомнадзор усилил контроль за оказанием услуг связи из-за повышенных нагрузок на сети на фоне эпидемии коронавируса

17:19 | 26.03.2020

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В связи с возросшими нагрузками на сети операторов связи на фоне эпидемии коронавируса Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой усилил контроль за сетью связи общего пользования на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.



Осуществляется непрерывное взаимодействие с операторами связи. Круглосуточно проводится работа по сбору, анализу информации об аварийных (нештатных) ситуациях и возможных перегрузках на сетях, осуществляется мониторинг важных информационных ресурсов.



Все аварийные (нештатные) ситуации оперативно разрешаются во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами.

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